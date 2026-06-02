ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಫೋಟೊಶೂಟ್‌ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ದೋಚಿದ ಕಳ್ಳರು

<p><strong>ಲಖನೌ:</strong> ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಪಾರ್ಟಿಯ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಡಿ ಎಂದು ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರೊಬ್ಬರನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡು, ನಂತರ ಅವರ ಬಳಿಯಿದ್ದ ದುಬಾರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೊಗ್ರಫಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ದೋಚಿರುವ ಘಟನೆ ಲಖನೌನ ಇಟೌಂಜಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಮಂಗಳವಾರ(ಜೂನ್ 2) ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವೃತ್ತಿಪರ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾಗಿರುವ ಅಶೋಕ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಪಾರ್ಟಿಯ ಫೋಟೊ ಶೂಟ್ಗಾಗಿ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಜೂನ್ 1ರಂದು ಕರೆ ಬಂದಿದೆ. ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ, ಅವರು ಹೇಳಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಬಳಿಕ, ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪಾರ್ಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ನಕಲಿ ಕರೆ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಅವರ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಏಳು ಲೆನ್ಸ್, ಎರಡು ಗಿಂಬಲ್ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ದೋಚಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>