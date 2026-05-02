ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ದೋಣಿ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಐವರು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸಾವು

<p><strong>ಚೆನ್ನೈ</strong>: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಬರ್ಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ದೋಣಿ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಒಂಬತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಐವರು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಗುರುವಾರ(ಏ.1) ಸಂಭವಿಸಿದ ಈ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಪೈಕಿ ಮೂವರು ತಿರುಚಿರಾಪಳ್ಳಿ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ತಿರುಪುರ ಮೂಲದವರು ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮೃತಪಟ್ಟವರನ್ನು ತಿರುಚಿರಾಪಳ್ಳಿಯ ಆರ್. ಕಾಮರಾಜ್ (38), ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕರುಕುಳಲಿ (38) ಮತ್ತು ಅವರ ಪುತ್ರ ತಮಿಳ್ ವೇಂದನ್ (4) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರುಕುಳಲಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿ, ತಿರುಪುರದ ಪಿ. ಸೌಭಾಗ್ಯ (42) ಮತ್ತು ಅವರ ಪುತ್ರ ಪಿ. ಮಯೂರನ್ (8) ಕೂಡ ಈ ದೋಣಿ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಏರ್ ಅಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಶನಿವಾರ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>