ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ: ಬೀಡಾಡಿ ದನಗಳಿಗೆ ‘ಕೇಸರಿ’ ಟ್ಯಾಗ್

<p><strong>ಭೋಪಾಲ್(ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ):</strong> ಬೀಡಾಡಿ ದನಗಳನ್ನು ಸಾಕಿದ ದನಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರವು 12 ಅಂಕಿಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ 'ಕೇಸರಿ' ಬಣ್ಣದ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. </p><p>'ಬೀಡಾಡಿ ದನಗಳನ್ನು 'ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಾಣಿ ಗುರುತಿನ' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ದನಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಹೊಸ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ. ಟ್ಯಾಗ್ನ ಬಣ್ಣ ಬದಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯವು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ತಾತ್ವಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದೆ' ಎಂದು ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಉಮಾಕಾಂತ್ ಉಮ್ರಾವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ದೇಶದ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಾನುವಾರು ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 'ಭಾರತ್ ಪಶುಧನ್' ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಹೊಸ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೀಡಾಡಿ ದನಗಳಿಗೆ 12 ಅಂಕಿಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೇಸರಿ ಟ್ಯಾಗ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದು ಸಾಕಿದ ದನಗಳು ಮತ್ತು ಬೀಡಾಡಿ ದನಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ದನ ಹಿಡಿಯುವ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಇಲಾಖೆಯ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ರೈತ ಮುಖಂಡ ಕೇದಾರ್ ಸಿರೋಹಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೀಡಾಡಿ ದನಗಳು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸದಂತೆ ತಡೆಯುವತ್ತ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ರಾಜ್ಯ ಅಪರಾಧ ದಾಖಲೆಗಳ ಬ್ಯೂರೊದ ಪ್ರಕಾರ, 2024–2025 ರಲ್ಲಿ ಬೀಡಾಡಿ ದನಗಳಿಂದಾಗಿ 237 ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, 94 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 133 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಲ್ಲದೆ, ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಬೀಡಾಡಿ ದನಗಳು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರು ದೂರು ನೀಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>