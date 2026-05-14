ಗುರುವಾರ, 14 ಮೇ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news

ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ: ವಿಧಾನಭವನಕ್ಕೆ ಬೈಕ್‌ ಏರಿ ಬಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಿಎಂ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 14 ಮೇ 2026, 9:03 IST
Last Updated : 14 ಮೇ 2026, 9:03 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ – ಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ: ವಿಧಾನಭವನಕ್ಕೆ ಬೈಕ್‌ ಏರಿ ಬಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಿಎಂ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಕರೆಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಿಎಂ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡಣವೀಸ್ ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬರುವ ಮೂಲಕ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
ಸಿಎಂ ಫಡಣವೀಸ್ ಬೈಕ್ ಪ್ರಯಾಣ
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆತಂಕದ ನಡುವೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಿಎಂ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡಣವೀಸ್ ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಭವನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯ ಕರೆ
ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಂಧನ ಬಳಕೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಸಚಿವರ ಮಾದರಿ ಕ್ರಮಗಳು
ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಸಚಿವ ನಿತೇಶ್ ರಾಣೆ ನಡೆದುಕೊಂಡೇ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಿದರು ಹಾಗೂ ಸಚಿವರ ಬೆಂಗಾವಲು ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ
ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಸಲಹೆಗಳು
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಳಕೆ ತಗ್ಗಿಸುವುದು, ಕಾರ್‌ಪೂಲಿಂಗ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವರ್ಷ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಮುಂದೂಡುವಂತೆ ಮೋದಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ
ಬೆಂಗಾವಲು ವಾಹನಗಳ ಕಡಿತ
ಒಂದು ವರ್ಷ
ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಅವಧಿ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
ADVERTISEMENT
Narendra ModiMaharashtrafuelMaharashtra PoliticsDevendra Fadnavisfuel pricesiran conflictIran–Israel war

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT