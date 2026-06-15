ಸೋಮವಾರ, 15 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

ಮೋದಿ ಮಾತಿನ ಪ್ರೇರಣೆ: ಮಗನ ಮದುವೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲ್ಲ, ಸೊಸೆಗೆ ಹಳೆ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ!

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 15 ಜೂನ್ 2026, 11:02 IST
Last Updated : 15 ಜೂನ್ 2026, 11:02 IST
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Goldmangala sutra

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