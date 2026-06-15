ಮೋದಿ ಮಾತಿನ ಪ್ರೇರಣೆ: ಮಗನ ಮದುವೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲ್ಲ, ಸೊಸೆಗೆ ಹಳೆ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ!

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಮಾತಿನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಾರ್ಧಾದ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ತಮ್ಮ ಮಗನ ಮದುವೆಗೆ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಖರೀದಿಸದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಭಾವಿ ಸೊಸೆಗೆ ಹಳೆಯ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರವನ್ನೇ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ವಾರ್ಧಾದ ಪುಲಗಾಂವ್ನಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸತೀಶ್ ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಚೌಬೆ, ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು, ಹೊಸದಾಗಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಖರೀದಿಸದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಮಾತಿನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವ ನಾವು, ಜುಲೈ 1ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಗ ಯಶ್ ಮದುವೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಂಗಾರದ ಒಡವೆ ಖರೀದಿಸದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಚೌಬೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಚೌಬೆ ಕುಟುಂಬ ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜುಂಜುನುವಿನಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದಿದೆ. ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಖರೀದಿಸಬೇಕೆ? ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸೀಮಾ ಚೌಬೆ, ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಳೆಯ ಮಂಗಳಸೂತ್ರವನ್ನೇ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿಸಿ ಸೊಸೆಗೆ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಹಣ ಉಳಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚೌಬೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ನಮ್ಮದು ಸರಳ ಮಾರ್ವಾಡಿ ಕುಟುಂಬವಾಗಿದ್ದು, ಮದುವೆಯನ್ನೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಲ್ಲದೇ, ಮದುವೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ನವದಂಪತಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನೂ ಚೌಬೆ ಕುಟುಂಬ ಕೋರಿದೆ.</p><p>ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ತೈಲ ಬೆಲೆ ಖರೀದಿಗೆ ಅಧಿಕ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ ತೈಲಕ್ಕಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ತಗ್ಗಿಸಲು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಶುಭಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳದಂತೆ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>