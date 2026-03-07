ಶನಿವಾರ, 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news

ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ರಿಲಯನ್ಸ್‌ನ ವಂತಾರಾಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 50 ಚಿರತೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:17 IST
Last Updated : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:17 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆಯಲು ವಂತಾರಾ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು: ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಕುಟುಕಿದ SIT

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆಯಲು ವಂತಾರಾ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು: ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಕುಟುಕಿದ SIT
ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆಯಲು ವಂತಾರಾ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು: ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಕುಟುಕಿದ SIT
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ರಿಲಯನ್ಸ್‌ನ ವಂತಾರಾ ಪ್ರಕರಣ SC ಇತ್ಯರ್ಥ; ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ಎಂದ ಜೈರಾಮ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರಿಲಯನ್ಸ್‌ನ ವಂತಾರಾ ಪ್ರಕರಣ SC ಇತ್ಯರ್ಥ; ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ಎಂದ ಜೈರಾಮ್
ರಿಲಯನ್ಸ್‌ನ ವಂತಾರಾ ಪ್ರಕರಣ SC ಇತ್ಯರ್ಥ; ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ಎಂದ ಜೈರಾಮ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಆದೇಶದಂತೆ ಮಹಾದೇವಿ ಆನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು; ವಂತಾರಾ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಆದೇಶದಂತೆ ಮಹಾದೇವಿ ಆನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು; ವಂತಾರಾ
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಆದೇಶದಂತೆ ಮಹಾದೇವಿ ಆನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು; ವಂತಾರಾ
MaharashtraLeopardZoo

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT