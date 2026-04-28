ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಸುರಿದ ಪ್ರಕರಣ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಚಿವ ನಿತೇಶ್ ರಾಣೆಗೆ ಜೈಲು

ಮುಂಬೈ : ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದ್ದಾಗ (2019ರಲ್ಲಿ) ಎನ್ಎಚ್ಎಐ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಸುರಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಚಿವ ನಿತೇಶ್ ರಾಣೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಂಧುದುರ್ಗದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸೋಮವಾರ ವಿಧಿಸಿದೆ.

ಶಾಸಕರು ಕಾನೂನನ್ನು ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನಂತರ ರಾಣಾ ಅವರ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಮಾನತಿನಲ್ಲಿರಿಸಿ, ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಇತರ 29 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

'ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಜನರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವುದು ರಾಣೆ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅವಮಾನಿಸಬಾರದು' ಎಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ವಿ.ಎಸ್. ದೇಶ್ಮುಖ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.