ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್‌ ಲಾರಿಗೆ ವ್ಯಾನ್‌ ಡಿಕ್ಕಿ: 11 ಮಂದಿ ಸಾವು

<p><strong>ಠಾಣೆ:</strong> ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಠಾಣೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಲಾರಿಗೆ ವ್ಯಾನ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ 11 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಮುರ್ದಾಬಾದ್ನ ಗೋವೇಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಯತಾ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.45ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಮುರ್ದಾಬಾದ್ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಾನ್ ಎದುರಿನಿಂದ ಬಂದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಲಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ವ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ 11 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇವರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮೂವರು ಪುರುಷರಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸನಗರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅಭಿಜಿತ್ ದೇಶ್ಮುಖ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>