<p>ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಮಾತು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ‘ಡಿಕೆ... ಡಿಕೆ’ ಎಂದು ಘೋಷಣೆಗೆ ಕೂಗಿದರು. ಸಿಡಿಮಿಡಿಗೊಂಡ ಖರ್ಗೆ, ‘ಇಷ್ಟು ಜನ ಮಾತ್ರ ಕೂಗಿದರೆ ಇಡೀ ದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಯೂಸ್ ಲೆಸ್ ಫೆಲೋಸ್’ ಎಂದರು.</p><p>‘ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪಕ್ಷ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ ವೇದಿಕೆಯಿದು. ಬಾಕಿಯವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ಕಸ ಗುಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೆಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವರಿದ್ದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೂಜೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ 58 ವರ್ಷಗಳ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಾಯಕರು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆಯೇ ಹೊರತು ಅವರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಶಿಸ್ತು ಮರೆಯಬಾರದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>