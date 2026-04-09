ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ 90 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ತೆಗೆಸಿದೆ: ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ

ಕೋಲ್ಕತ್ತ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು 90 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಹೆಸರನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ..ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಸರು ಅಳಿಸಿದನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ: ಮಮತಾ.ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಿನಾಖಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾವೇಶ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿರುವ ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆಹೋಗಿ ಟಿಎಂಸಿ ಮರು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಸಲಿದೆ' ಎಂದರು.ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (ಎಸ್ಐಆರ್) ಬಳಿಕ ಸುಮಾರು 91 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. 'ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲು ನೀವು ಎಸ್ಐಆರ್ ಮೂಲಕ 90 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರ ಹೆಸರು ತೆಗೆಸಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಗೆಲುವು ನಮ್ಮದೇ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.'ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷಿಕರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಂಗಾಳಿ ಮಾತನಾಡುವವರಿಗೆ ನುಸುಳುಕೋರರ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಮಮತಾ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ..ಬಿಜೆಪಿ ಪಿತೂರಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ: ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್.