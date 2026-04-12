ಟಿಎಂಸಿ ಸೋಲಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ₹1000 ಕೋಟಿ ಒಳಒಪ್ಪಂದ: ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ

ಕೋಲ್ಕತ್ತ: 'ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿ ₹1000 ಕೋಟಿ ಒಳ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ' ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಬಂಕುರಾ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ವರ್ಧಮಾನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ರ್ಯಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಆಮ್ ಜನತಾ ಉನ್ನಾಯನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹುಮಾಯೂನ್ ಕಬೀರ್ ಅವರ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ತಮ್ಮ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಮಮತಾ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಕಬೀರ್ ಅವರಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕವಿದೆ. ಟಿಎಂಸಿಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲು ಕಬೀರ್ ₹1000 ಕೋಟಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಗಡವಾಗಿ ₹200 ಕೋಟಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಈ ವಿಡಿಯೊ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಟಿಎಂಸಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಎಜೆಯುಪಿ ಅದು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಎಂದಿವೆ.

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಗೌರವ: 'ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಭದ್ರತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಪಡೆಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಶೀಲನೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಅಗೌರವವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.

ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮೂರು ಭಾಗ ಮಾಡುವ ಹುನ್ನಾರ:

'ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳವನ್ನು ಮೂರು ಭಾಗ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೇಂದ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆ ಕಾಯ್ದೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಬಿಹಾರ ಅಥವಾ ಒಡಿಶಾ ರಾಜ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷಿಕರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುವ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆದಿದೆ' ಎಂದರು.

'ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಬಿಜೆಪಿ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಮತದಾರರನ್ನು ಕರೆಸುತ್ತಿದೆ. ಮತಯಂತ್ರಗಳನ್ನೂ ಬಿಜೆಪಿ ತಿರುಚಬಹುದು. ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿಸುವ ಟೀ ಮತ್ತು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ನೀವು ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದಾಗ ಮತಗಳನ್ನು ಕಸಿಯಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಮತದಾನ, ಮತ ಎಣಿಕೆ ವಿಳಂಬ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.

'ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಮೋದಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ 2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಭರವಸೆ ಏನಾಯ್ತು?' ಎಂದು ಮಮತಾ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.