ಹೊರಗಿನವರನ್ನು ಮತದಾರರನ್ನಾಗಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿ ಯತ್ನ: ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಆರೋಪ

ನವದೆಹಲಿ: 'ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸೇರಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿ ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಪಶ್ಚಿಮ ಮೇಧಿನಿಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಮ್ಮ ಅಭಿಷೇಕ್ (ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದ) ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ. ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಅವನು ಚುನಾವಣಾ ಕಚೇರಿಗೆ ಓಡಬೇಕಾಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಒಂದೇ ದಿನ 30 ಸಾವಿರ ಅರ್ಜಿಗಳು ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

'ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರ ಆಪ್ತರೊಬ್ಬರು 30 ಸಾವಿರ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಟಿಎಂಸಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.

'ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಜೆಪಿ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮತದಾರರನ್ನು ಬಿಹಾರದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದವರನ್ನು ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ರೈಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಕರೆತರಲಾಗಿತ್ತು. ಬಿಜೆಪಿ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

'ಬಿಜೆಪಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಅಳಿಸಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ' ಎಂದರು.

ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿಯ ಯಾವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲ 294 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನನ್ನೇ ಅಭ್ಯರ್ಡಿ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಿ. — ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ಲಿಯಾಂಡರ್ ಪೇಸ್ ಅವರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶುಭಾಷಯಗಳು. ನಿಮಗೆ (ಬಿಜೆಪಿ) ಗೋವಾದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಂದು ಹಾಕಿದೆ. — ಟಿಎಂಸಿ 'ಎಕ್ಸ್' ಪೋಸ್ಟ್

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವೊಂದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ. ನನಗೆ ನೀಡುವ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆ. — ಲಿಯಾಂಡರ್ ಪೇಸ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ತಾರೆ ('ಎಕ್ಸ್' ಪೋಸ್ಟ್)

ಇತರೆ ರಾಜ್ಯದವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಮತದಾರರು ಎಂದು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಫಾರಂ 6 ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಟಿಎಂಸಿ ಆರೋಪದ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು. — ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ

ದಿನದ ಬೆಳವಣಿಗೆ * ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗೃಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಿಜಿಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಂಗಳವಾರ ವಜಾ ಮಾಡಿದೆ * 'ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಿಜವಾದ ಮತದಾರರ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಜನರ ಪ್