ಮಂಗಳವಾರ, 31 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಹೊರಗಿನವರನ್ನು ಮತದಾರರನ್ನಾಗಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿ ಯತ್ನ: ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಆರೋಪ

ಪಿಟಿಐ
Published : 31 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 14:39 IST
ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿಯ ಯಾವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲ 294 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನನ್ನೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
ಲಿಯಾಂಡರ್‌ ಪೇಸ್‌ ಅವರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶುಭಾಷಯಗಳು. ನಿಮಗೆ (ಬಿಜೆಪಿ) ಗೋವಾದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಂದು ಹಾಕಿದೆ.
ಟಿಎಂಸಿ ‘ಎಕ್ಸ್‌’ ಪೋಸ್ಟ್‌
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವೊಂದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ. ನನಗೆ ನೀಡುವ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಲಿಯಾಂಡರ್‌ ಪೇಸ್‌ ಟೆನ್ನಿಸ್‌ ತಾರೆ (‘ಎಕ್ಸ್‌’ ಪೋಸ್ಟ್‌)
ಇತರೆ ರಾಜ್ಯದವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಮತದಾರರು ಎಂದು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಫಾರಂ 6 ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಟಿಎಂಸಿ ಆರೋಪದ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು.
ಮನೋಜ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಅಗರ್ವಾಲ್‌ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ
