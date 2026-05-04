ಮತ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಯೋಜಿತ ಪಿತೂರಿ: ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೇ ವಿಡಿಯೊ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್(ಟಿಎಂಸಿ) ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಯೋಜಿತ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

'ಮೊದಲ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು(ಬಿಜೆಪಿ) ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಂತರ ನಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೊರಬರಬಾರದು ಎಂದು ನಾನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಸುಮಾರು 100 ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಸುತ್ತುಗಳ ನಂತರ ಮತ ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಯಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ದಮನಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಎಸ್ಐಆರ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ಮತಗಳನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ 70-100 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಅವರು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಬಿಜೆಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಅವರ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಕುಣಿಯುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಿರಾಸೆಗೊಳ್ಳಬಾರದು. ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ. ಒಟ್ಟು 14-18 ಸುತ್ತುಗಳಿದ್ದು, ಆಗ ನಾವು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ. ಹೆದರಬೇಡಿ.... ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದೇವೆ.... ನಾವು ಹುಲಿ ಮರಿಗಳಂತೆ ಹೋರಾಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟು 294 ಸ್ಥಾನಗಳ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 190 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೆ, ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 99 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ.