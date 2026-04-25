ಇಡೀ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಪುಟ ಬಂದರೂ ಬಂಗಾಳ ಗೆಲ್ಲಲಾಗದು: ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ

ಕೋಲ್ಕತ್ತ: 'ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ, ಗೃಹಮಂತ್ರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಪುಟವನ್ನೇ ಬಿಜೆಪಿ ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಎನ್ಡಿಎ ಆಡಳಿತದ 19 ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಭಟಗಳು ಮೇ 4ಕ್ಕೆ ನೆಲಕಚ್ಚಲಿವೆ' ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಶನಿವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೂಗ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚುನಾವಣಾ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮಮತಾ, ' ಸುಮಾರು 50 ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನಿ, ಗೃಹಸಚಿವರು, ರಕ್ಷಣಾ ಮಂತ್ರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಪುಟವೇ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಟಿಎಂಸಿ ಪಕ್ಷವು ಕೇವಲ ಮೂರು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲೇ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೋದ ಕಡೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಪಡೆಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಶಸ್ತ್ರ ಸಜ್ಜಿತ ವಾಹನಗಳನ್ನೂ ಅವರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಮಮತಾ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಟಿಎಂಸಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಗೂಂಡಾಗಳನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ನೇತುಹಾಕಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಮತಾ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. 'ಒಬ್ಬ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಾಯಕರಾಗಿ ನೀವು ಅಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬಾರದು. ನೀವು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವ ಕ್ರಮವನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದರೂ. ನಿಮ್ಮ ಭಾಷಣದ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಇಡುವಂತೆ ನಾನು ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದೂ ಮಮತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.