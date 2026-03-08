ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮೋದಿ ಮೊದಲು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲಿ: ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಆಗ್ರಹ

<p><strong>ಕೋಲ್ಕತ್ತ</strong>: ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ(ಎಸ್ಐಆರ್) ವೇಳೆ ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ‘ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋಚಿದಂತೆ’ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂಥವರ ಮತಗಳಿಂದಲೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ಕಾರಣ ಅವರು ಮೊದಲು ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಭಾನುವಾರ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವಂತೆ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸೂಚಿಸಬೇಕು’ ಎಂದೂ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿರೋಧಿಸಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಅವರು,‘2024ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಇದ್ದವರ ಮತಗಳಿಂದ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆಗೇರಿರಬೇಕಾದರೆ, ಅದೇ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಈಗ ಮತ ಚಲಾವಣೆಗೆ ಏಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬಾರದು’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿದ್ದ ಸಿ.ವಿ.ಆನಂದ ಬೋಸ್ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಮೂರು ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಹಠಾತ್ತನೇ ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ 5ರಂದು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇಕೆ?’ ಎಂದ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ,‘ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>