ಗುರುವಾರ, 4 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

West Bengal: ಮಮತಾಗೆ ಕಂಟಕವಾದ ರುತಬ್ರತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಯಾರು? ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು?

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 4 ಜೂನ್ 2026, 5:44 IST
Last Updated : 4 ಜೂನ್ 2026, 5:44 IST
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BJPPoliticsWest Bengalmamata banerjeeTMCSuvendu Adhikari

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