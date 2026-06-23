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Homenewsindia news

ಮಲಯಾಳ ನಟ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ,ಅಮೃತ್‌ರಾಜ್‌ಗೆ ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 23 ಜೂನ್ 2026, 13:02 IST
Last Updated : 23 ಜೂನ್ 2026, 13:02 IST
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