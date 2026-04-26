ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಮುಖಕ್ಕೆ ಕೇಕ್ ಸವರಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೇ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿದ ಕಿಡಿಗೇಡಿ

ಲಖನೌ: ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಮುಖಕ್ಕೆ ಕೇಕ್ ಹಚ್ಚಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೂವರು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನೇ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಂದ ಘಟನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬುಲಂದ್ಶಹರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮೃತರನ್ನು ಮನೀಶ್ ಸೈನಿ, ಆಕಾಶ್ ಸೈನಿ ಮತ್ತು ಅಮರದೀಪ್ ಸೈನಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೃತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಥಳೀಯ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಸಹೋದರನಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಇಬ್ಬರು ಅವರ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದೇನು?

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖುರ್ಜಾ ಪಟ್ಟಣದ ಜಿಮ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ (ಏ.25) ರಾತ್ರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲಾ ಜೀತು ಸೈನಿ ಎಂಬಾತನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ತಮಾಷೆಗಾಗಿ ಜೀತು ಸೈನಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಕೇಕ್ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಜೀತು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿದೆ. ಜಗಳದ ಬಳಿಕ ಜಿಮ್ನಿಂದ ಹೊರಹೋದ ಜೀತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಸಹಚರರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದೂಕಿನೊಂದಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ.

ಆಗ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಮನೀಶ್, ಆಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಅಮರದೀಪ್ ಮೇಲೆ ಜೀತು ಮನಬಂದಂತೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಗುಂಡೇಟಿನಿಂದ ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಮೂವರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ ಬಳಿಕ ಜೀತು ಮತ್ತು ಆತನ ಸಹಚರರು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಜೀತುನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.