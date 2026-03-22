ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆತು, ಕ್ಷಮಿಸಿ: ಮಣಿಪುರ ಸಿಎಂ ಖೇಮಚಂದ್‌

<p><strong>ಗುವಾಹಟಿ:</strong> ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆತುಬಿಡಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎಂದು ಮಣಿಪುರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವೈ. ಖೇಮಚಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮೈತೇಯಿ ಮತ್ತು ಕುಕಿ ಸಮುದಾಯದ ನಡುವಣ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕುಕಿ ಜೋ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ, ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎರಡು ಸಮುದಾಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ‘ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>’36 ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳು ನೆಲೆಸಿದ್ದರೂ ರಾಜ್ಯವು ಅಖಂಡವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಹಿಂದಿನದ್ದನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡೋಣ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಡಳಿತ ಬೇಡಿಕೆ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, ‘ಮಣಿಪುರದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಗ್ರತೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತನಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. </p>