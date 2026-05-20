ಮಣಿಪುರ|ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆಗ್ರಹ: ಬೀದಿಗಿಳಿದ ಸಾವಿರಾರು ‘ನಾಗಾ’ ಮಹಿಳೆಯರು

<p><strong>ಇಂಫಾಲ:</strong> ಶಂಕಿತ ಕುಕಿ ಬಂಡುಕೋರರ ಒತ್ತೆಯಾಳಗಿರುವ 6 ಮಂದಿ ಪುರುಷರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನಾಗಾ ಸಮುದಾಯದ ಸಾವಿರಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ಬುಧವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಸೇನಾಪತಿ ಜಿಲ್ಲಾಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮುಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. 'ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ, ಕುಕಿ ಬಂಡುಕೋರರೇ ಅಪಹರಣವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ' ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಗಳಿದ್ದ ಭಿತ್ತಿಫಲಕಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.</p>.<p>'ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕರೆತರಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ನಾಗಾ ಮಹಿಳಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪ್ರಿಸಿಲ್ಲಾ ಥಿಯುಮಯಿ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಪಹರಣಕ್ಕೀಡಾದವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಉಖ್ರುಲ್, ಛಾಂದೆಲ್, ಟೇಮೆಂಗ್ಲಂಗ್ ಮತ್ತು ನಾನಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೂರಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. </p>.<p>ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ ಮತ್ತು ಸೇನಾಪತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಸಂಘಟನೆಯೊಂದು ಮೇ 13ರಂದು 38ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ, ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ 31 ಜನರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಆರು ಮಂದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ.</p>.<p>'ಸಮುದಾಯದ 14 ಜನರನ್ನು ನಾಗಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ' ಎಂದು ಕುಕಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂಘಟನೆ ಕುಕಿ ಇಂಪಿ ಮಣಿಪುರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><blockquote>ಮಣಿಪುರ ಜನರನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ನಿಶ್ಶಸ್ತ್ರರನ್ನಾಗಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ</blockquote><span class="attribution"> ವೈ.ಖೇಮಚಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಮಣಿಪುರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ</span></div>