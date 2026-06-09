<p><strong>ಗುವಾಹಟಿ: ‘</strong>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೌರತ್ವ ನೋಂದಣಿ’ಯನ್ನು (ಎನ್ಆರ್ಸಿ) ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಮೈತೇಯಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಮಣಿಪುರದ ಕಣಿವೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>‘14 ಸಿಎಸ್ಒ ಕಾಂಗ್ಲೈಪಾಕ್’ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಜನರು ಇಂಫಾಲ್ನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ, ಹೊಸ ಜನಗಣತಿ ನಡೆಸುವ ಮೊದಲು ಎನ್ಆರ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯು 2022 ಮತ್ತು 2024ರಲ್ಲಿ ಎನ್ಆರ್ಸಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿ ಸಿದರೂ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನ ಕಾರರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದು, ‘ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರುವವರೆಗೆ, ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಯೋಜಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸು ತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ನಿಂದ ಅಕ್ರಮ ವಲಸೆ ಬರುವವರಿಂದಾಗಿ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಮೈತೇಯಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿರುವ ಮೈತೇಯಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎನ್ಆರ್ಸಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದಿವೆ.</p>.<p>ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ 14 ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-51-123458944</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>