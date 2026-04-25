ಮಣಿಪುರ | ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ: ಗುಂಡೇಟಿಗೆ 3 ಸಾವು

ಇಂಫಾಲ್ (ಪಿಟಿಐ): ಮಣಿಪುರದ ಉಖ್ರುಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಸಮುದಾಯಗಳ ವೈರಿ ಗುಂಪಿನ ನಡುವೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದು, ಮೂವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮುಲ್ಲಾಮ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಇಬ್ಬರ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿವೆ. ಮೃತರನ್ನು ಎಲ್ ಸಿತ್ಲೋವು ಮತ್ತು ಪಿ. ಹೋಲೈ ಎಂದು ಗುರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಟಾಂಗ್ಕುಲ್ ನಾಗ ಸಮುದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಮುಲ್ಲಾಮ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಬಂಡುಕೋರರು ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇಬ್ಬರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಹತ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಮುಲ್ಲಾಮ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೊಫಾಲ್ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿರುವುದನ್ನು ಕುಕಿ ಸಂಘಟನೆ ಖಂಡಿಸಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ, ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮತ್ತೊಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮ್ಜೋಂಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿವಾಸಿ 29 ವರ್ಷದ ಹೆಚ್.ಜಮಾಂಗ್ ಎಂಬುವರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕುಕಿ ಬಂಡುಕೋರರು ಕೃತ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟಾಂಗ್ಕುಲ್ ನಾಗ ಸಂಘಟನೆ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಕುಕಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಂಡರು ಆರೋಪವನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ