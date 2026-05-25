ಶೇ 50 ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದು ಭಾರತವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲ: ಮಾರ್ಕೊ ರುಬಿಯೊ

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಲು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರುಬಿಯೊ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಲಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯರ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಂದಕವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುವ ಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ. ಗಟ್ಟಿ ಸಂಬಂಧ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಅವರು, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಜೈ ಶಂಕರ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ಹೂಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಶೇ 50ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವು ಭಾರತವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ತಳಹದಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

(ದಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿ)