ಮಥುರಾ | ದಲಿತರ ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆ: ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ

ಮಥುರಾ : ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಥುರಾದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ದಲಿತ ಸಹೋದರರ ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ಜಾತಿಯವರಿರುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನಡೆದಿದ್ದು, ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧೆಯೊಬ್ಬರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರ ಮದುವೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ವೇಳೆ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

'ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಪ್ರಬಲ ಜಾತಿಯವರು ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಚಾವಣಿಯ ಮೇಲಿಂದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನುಎಸೆಯಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಘರ್ಷಣೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಯ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ವಧುವಿನ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಬ್ಬರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ, ಮದುವೆಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ವಧುವಿನ ಸಹೋದರ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ವೃದ್ಧೆಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಐವರನ್ನು ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿ, ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.