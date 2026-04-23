ಬಿಜೆಪಿಯ 'ಭರವಸೆ'ಯ ಮುಂದೆ ಟಿಎಂಸಿಯ 'ಭಯ'ದ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಕೊನೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಮಥುರಾಪುರ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಮೇ 4 ರಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದ್ದು, ಅಂದು ಟಿಎಂಸಿ ಆಡಳಿತದ ವಾಯಿದೆ ಮುಗಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ದಕ್ಷಿಣ 24 ಪರಗಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಕದ್ವೀಪ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಮತದಾನವು ಟಿಎಂಸಿಯ 'ಭಯ'ದ ಆಡಳಿತವು ಬಿಜೆಪಿಯ ಮೇಲಿನ 'ಭರವಸೆ'ಯ ಮುಂದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೋಲುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.

'ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಲಂಚವಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವೂ ಇಲ್ಲ. ಟಿಎಂಸಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಲಂಚ ಪಡೆಯದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಟಿಎಂಸಿಯ 'ಮಹಾ ಜಂಗಲ್ ರಾಜ್' ಈಗ ತನ್ನ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ, ಅದುವೇ ಮೇ 4' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮುಂದುವರಿದು, 'ಗಂಗಾಸಾಗರ ಮೇಳ ನಡೆಯುವ ಸಾಗರ ದ್ವೀಪವನ್ನು ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಇನ್ನೂ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ, ಜನರು ಇಂದಿಗೂ ದೋಣಿಗಳನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವ ಘಟಾಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು ಹಾಗೂ ನದಿ ತೀರದ ಸವೆತ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಟಿಎಂಸಿ ಕೇಂದ್ರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ನೀಡುವ ಹಣವನ್ನು ಲಪಟಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ಅವರು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಅಲ್ಲದೇ, 2029ರ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಹಳಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಟಿಎಂಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಮೀನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ದಕ್ಷಿಣ ಬಂಗಾಳದ ಸಮುದ್ರ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದರು.