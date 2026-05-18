ಹೊಸಬಾಳೆ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಮೆಹಬೂಬ ಮುಫ್ತಿ ಬೆಂಬಲ

ಶ್ರೀನಗರ (ಪಿಟಿಐ): ಆರ್ಆರ್ಎಸ್ನಸರಕಾರ್ಯವಾಹ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಹೊಸಬಾಳೆ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೆಹಬೂಬ ಮುಫ್ತಿ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕತ್ವವು ಭಾರತದ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜನರ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು' ಎಂದು ಹೊಸಬಾಳೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p>'ಕಾಶ್ಮೀರದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹಾಗೂ ಮಾತುಕತೆಯೂ ಸಂವಿಧಾನತ್ಮಕ ಚೌಕಟ್ಟಿ ನೊಳಗಿದೆ. ನಾವು ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕೋ ಅದನ್ನು (ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ) ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ನಾವು ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಘನತೆಯಿಂದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮೆಹಬೂಬ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಹೊಸಬಾಳೆಯವರು ಈಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ಪಿಡಿಪಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಯೀದ್ ಅವರು ಕೊನೆಯ ಉಸಿರಿರುವವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೆಸರು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸಿದರೆ, ಕಾಶ್ಮೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>