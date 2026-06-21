<p><strong>ಚೆನ್ನೈ:</strong> ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೇಕೆದಾಟು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಯೋಜನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ರಚಿಸುವ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಪಿಎಂಕೆ ನಾಯಕ ಅನ್ಬುಮಣಿ ರಾಮದಾಸ್ ಭಾನುವಾರ ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇಂತಹ ಕ್ರಮವು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸ್ಥಾಪಿತ ಕಾನೂನು ಹಕ್ಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ರಚನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಅನಗತ್ಯ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿರುವ ಅನ್ಬುಮಣಿ ರಾಮದಾಸ್, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರು, ಸದನದ ನಿರ್ಣಯದಿಂದ ಹೊಸ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ರಚನೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ರಚಿಸುವ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ವಿರೋಧಿಸಿವೆ. ಮೇಕೆದಾಟು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪರ ಇರುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಬದಲು, ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ರಚನೆ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಕೋರುವುದು ರಾಜ್ಯದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತೆ ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಮದಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ನದಿಪಾತ್ರದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ನದಿ ತೀರದ ಕೆಳಭಾಗದ ರಾಜ್ಯದಿಂದ (ತಮಿಳುನಾಡು) ಸ್ಪಷ್ಟ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಕಾವೇರಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎರಡೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿವೆ. ಈ ಕಾನೂನು ಬಲವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ರಚನೆಗೆ ಮುಂದಾಗುವುದು ಅನಗತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮೈಮೇಲೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಮೊಸಳೆ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ರಚನೆಯು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮೊದಲು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಮೇಕೆದಾಟು ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣವಾದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ 4.75 ಟಿಎಂಸಿ ಅಡಿ ನೀರು: ಸಚಿವ.ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ಣಯ | ಟಿವಿಕೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಿರಿ: ಅಶೋಕ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>