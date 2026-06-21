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Homenewsindia news

ಮೇಕೆದಾಟು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ರಚನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಬೇಡ; ಸಿ.ಎಂ ವಿಜಯ್‌ಗೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಒತ್ತಾಯ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 21 ಜೂನ್ 2026, 15:02 IST
Last Updated : 21 ಜೂನ್ 2026, 15:02 IST
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