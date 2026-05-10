ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ: ದೇಗುಲ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿ ಲೂಟಿ

ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್: ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ನ ಗರಿಖಾನಾದಲ್ಲಿ, ಹನುಮಂತ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿರುವ ದರೋಡೆಕೋರರು ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಗಳು, ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಹಣವನ್ನು ದೋಚಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೃಷ್ಣ, ರಾಧೆ ಹಾಗೂ ಹನುಮಂತ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳು ದೋಚಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. </p>.<p>ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.