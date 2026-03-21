ಮೋದಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನುಸುಳುಕೋರ: ಮಮತಾ ಟೀಕೆ 

ಕೋಲ್ಕತ್ತ: ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (ಎಸ್ಐಆರ್) ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು 'ನುಸುಳುಕೋರ' ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರೆಡ್ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಈದ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಬಳಿಕ ಜನರನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರಲಿರುವ ಚುನಾವಣೆಯು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಬಹುತ್ವ ಸಮಾಜದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 'ನಿಮ್ಮ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಸಿಯಲು ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಆಸ್ಪದ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಾವು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದೂ ಮಮತಾ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೋದಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸದೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಚಾಟಿ ಬೀಸಿರುವ ಅವರು, 'ನೀವು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಹಸ್ತಲಾಘವ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ಸ್ನೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹಿಂದೂ–ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿಚಾರಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ. ಜನರನ್ನು ನುಸುಳುಕೋರರು ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಲು ಹೇಳಿ, ಜನರಿಗೆ ನುಸುಳುಕೋರರು ಎಂಬ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವೇ ಬಹುದೊಡ್ಡ ನುಸುಳುಕೋರರು' ಎಂದೂ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚುನಾವಣೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ವಲಸೆ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಬಿಜೆಪಿ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಡುವೆಯೇ ಮಮತಾ ಅವರ ಈ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿದೆ.

ಬಿಜೆಪಿ ಆಕ್ಷೇಪ: ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಕುರಿತು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಮಮತಾ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿರಬಹುದು, ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ ರಾಂಚಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಸೂಕ್ತ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನೇ ನುಸುಳುಕೋರ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲು ಅರ್ಹರಲ್ಲ' ಎಂದೂ ಸುವೇಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.