'ಮಾ, ಮಾತಿ, ಮನುಷ್' TMC ಹೇಳಿದ್ದ ಘೋಷ ವಾಕ್ಯವನ್ನೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಟೀಕಿಸಿದ ಮೋದಿ

ಕೋಲ್ಕತ್ತ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅವರು, 'ಮಾ, ಮಾತಿ, ಮನುಷ್' ಎಂಬ ಟಿಎಂಸಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಘೋಷ ವಾಕ್ಯ ಇಂದು ಅಪಹಾಸ್ಯಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಇಂದು 'ಮಾ' (ತಾಯಿ) ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, 'ಮಾತಿ' (ಮಣ್ಣು) ನುಸುಳುಕೋರರ ಪಾಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 'ಮನುಷ್' (ಮನುಷ್ಯ) ಭಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದರು.

ಕೋಲ್ಕತ್ತದ ಆರ್.ಜಿ.ಕರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯೆಯ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಕಾಮ್ದುನಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೇಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಮೋದಿ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

ಟಿಎಂಸಿ ಸರ್ಕಾರವು ಗೂಂಡಾಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯರನ್ನೇ ದೂಷಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ಚುನಾವಣೆ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭ್ರಷ್ಟ ಮತ್ತು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದವರ ಲೆಕ್ಕ ಚುಕ್ತ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಭದ್ರಕೋಟೆ. 'ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ ಭಂಡಾರ್', 'ಕನ್ಯಾಶ್ರೀ'ಯಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಬೆಂಬಲ ಗಳಿಸಿರುವ ಮಮತಾ ಅವರಿಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಲು ಬಿಜೆಪಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಸಂದೇಶ್ಖಾಲಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿ ಈಗ ಟಿಎಂಸಿಯ ಈ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಎನ್ಡಿಟಿವಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಶೇ. 91ರಷ್ಟು ಮತದಾನವಾಗಿದ್ದು, ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಗೆಲುವಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 29 ರಂದು ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮೇ 4ರಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ.