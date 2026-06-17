ಜಿ7 ಶೃಂಗಸಭೆ: ವ್ಯಾಪಾರ-ಸಂಪರ್ಕ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸಲು ಮೋದಿ ಕರೆ

<p><strong>ಇವಿಯಾನ್ ಲಿ ಬಾ: ‘</strong>ಜಿ7 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ದೇಶಗಳೊಡನೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಒಂದು ಹೊಸ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ‘ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕಮ್ಯೂನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೊಬಿಲೈಸೇಶನ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ (ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್) ಎಂಬ ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಚೌಕಟ್ಟು ಹೊಂದಿರುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಐಎಮ್ಇಸಿ ಅನ್ನು ಭಾರತ-ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ-ಯುರೋಪ್ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಬಹುದು. ಐಎಮ್ಇಸಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದೇ? ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಪ್ರಪಂಚದ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶಗಳು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಯುವಕರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ದೇಶಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಈ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಫ್ರೆಂಚ್ ಜಿ7 ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯು ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಜಿಡಿಪಿ (GDP) ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಯಾರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬಹುದು, ಯೋಜನೆ ಈ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುವುದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿರಬೇಕು’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>2023ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ G20 ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಐಎಮ್ಇಸಿ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಯೋಜನೆಯು, ಏಷ್ಯಾ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಭಾರತ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಬೃಹತ್ ಹಡಗು ಸಾರಿಗೆ ಜಾಲವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಈ ಯೋಜನೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಪ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆ ಇನ್ನೂ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ 'ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್' ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ‘ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಮ್ಯೂನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ G7 ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜರ್ಮನಿ, ಇಟಲಿ, ಜಪಾನ್, ಬ್ರಿಟನ್, ಅಮೆರಿಕ ಭಾಗಿಯಾಗಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>