ಬುಧವಾರ, 17 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

ಜಿ7 ಶೃಂಗಸಭೆ: ವ್ಯಾಪಾರ-ಸಂಪರ್ಕ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸಲು ಮೋದಿ ಕರೆ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 17 ಜೂನ್ 2026, 16:10 IST
Last Updated : 17 ಜೂನ್ 2026, 16:10 IST
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PM ModimodiG7 Summit

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