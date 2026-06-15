ಮೋದಿ ಅಮೆರಿಕದ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಸೇವಕ: ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಟೀಕೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong> (ಪಿಟಿಐ): ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಸೇವಕನಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಭಾನುವಾರ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಒಮಾನ್ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೂವರು ನಾವಿಕರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ, ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ‘ಎಕ್ಸ್’ನಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಈ ರೀತಿ ಟೀಕಾ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಅಮೆರಿಕ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೂವರು ನಾವಿಕರು ಮೃತಪಟ್ಟರೂ ಆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಾದವಾಗಲಿ, ಕ್ಷಮೆಯಾಗಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ‘‘ನಮ್ಮ ಮಿಲಿಟರಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ–ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ’’ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರವೂ ಇಂಥ ಮಾತನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಯೂ ಮೌನವಾಗಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದೂ ರಾಹುಲ್ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ರಾಜಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ದೇಶದ ಗೌರವವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವವರಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದೂ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಒಮಾನ್ನ ಡುಕ್ಮ್ ಬಂದಿರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿಳಿದ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ರಾಹುಲ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದು, ‘ರಾಜಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಾ ಗಿರುವುದು ಎಂದರೆ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ವಿದೇಶಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅವರ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮವರನ್ನು ಕೊಳೆಯಲು ಬಿಟ್ಟಿದೆ’ ಎಂದೂ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜತೆಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಸಹ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಶವ ಕೊಳೆತು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನೂ ರಾಹುಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಭಾರತೀಯನನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಮರಳಿ ಕರೆತನ್ನಿ’ ಎಂದೂ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-51-1486723821</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>