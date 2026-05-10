ಪ್ಲೀಜ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌, ಡಿಸೇಲ್‌ ಬಳಕೆ ತಗ್ಗಿಸಿ, ಇದು ಭಾರಿ ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು– ಮೋದಿ

ಹೈದರಾಬಾದ್: 'ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಅನಿಲ, ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಿತಗೊಳಿಸಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಜರೂರು. ಭಾರತವು ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ದೇಶದ ಜನರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಅನಿಲದ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯವನ್ನೂ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ಬಳಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಎಥೆನಾಲ್ ಸೇರಿಸುವ ಕಾರ್ಯವು ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಮೊದಲು ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಯಿತು. ಈಗ ಅನಿಲವನ್ನು ಕೊಳವೆ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿಎನ್ಜಿ ಆಧಾರಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳ ಬಳಿಕವೂ ದೇಶವು ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ದೇಶಭಕ್ತಿ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಉಳಿಸಿ'</p><p>ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇಶದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು. ದೇಶದ ಹಿತವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲೇಬೇಕು. ಕೊರೊನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಗೆ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದೆವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೇಶವನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಈಗಿನ ಸಂಕಟದಿಂದ ಹೊರತರಲು ಒಗ್ಗೂಡಲೇಬೇಕು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿ (ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣದ ತುಣುಕು)