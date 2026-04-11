ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯುಸಿಸಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

<p><strong>ಜಂಗೀಪುರ:</strong> ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ (ಯುಸಿಸಿ) ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳಿಗಳು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಲು ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. </p>.<p>ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಂಗೀಪುರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಚುನಾವಣಾ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಯುಸಿಸಿ ಜಾರಿ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಲೈಕೆ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಲು ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಕಲ್ಪ ತೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿಯ ‘ಮಹಾಜಂಗಲ್ರಾಜ್’ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಯೇ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಯುಸಿಸಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. </p>.<h2>ಜನ ಮರೆತಿಲ್ಲ:</h2>.<p>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಟಿಎಂಸಿ ಪಕ್ಷವು ಆರ್.ಜಿ.ಕರ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಮರೆತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೋದಿ ಟೀಕಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಮಾ–ಮತಿ–ಮಾನುಷ್’ (ತಾಯಿ, ತಾಯ್ನಾಡು ಮತ್ತು ಜನರು) ಘೋಷಣೆಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಟಿಎಂಸಿಯು, ಆ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ನುಸುಳುಕೋರರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ನುಸುಳುಕೋರರ ಮೂಲಕವೇ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು. </p>.<h2>ಬಂಗಾಳದ ಅಸ್ಮಿತೆ ಕಾಪಾಡುವ ಯುದ್ದ:</h2>.<p>ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದ ಅವರು, ಈ ಚುನಾವಣೆಯು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ನಡೆಯುವ ಯುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಭ್ರಷ್ಟರು, ಗೂಂಡಾಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವವರನ್ನು ಜೈಲಿಗಟ್ಟಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. </p>.<p>ಬಂಗಾಳದ ಜನ ಬದಲಾವಣೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿಗೂ ಅದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ ಬ್ರಿಟಿಷರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರ, ಎಡಪಂಥೀಯರ ದುರಹಂಕಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಟಿಎಂಸಿ ಸರದಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. </p>.<h2>ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ಗಳು ನಡೆಸುವ ರಾಜ್ಯ: </h2>.<p>ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ದಿನಾಜ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಶ್ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚುನಾವಣಾ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಟಿಎಂಸಿಯು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳವನ್ನು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ಗಳು ನಡೆಸುವ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅವರು, ‘ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟವನ್ನೂ ಟಿಎಂಸಿ ತನ್ನ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿನ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಮುಂದೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು. </p>.<p>ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರನ್ನೂ ಅವಮಾನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟಿಎಂಸಿಯು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು. </p>.<div><blockquote>ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಬಲಿಪಶು ಎಂಬಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾಲು ಅಥವಾ ತಲೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಇದ್ಯಾವುದೂ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ</blockquote><span class="attribution"> ಅಮಿತ್ ಶಾ ಗೃಹ ಸಚಿವ </span></div>.<h2>ಉಮೇದುವಾರಿಕೆ ರದ್ದತಿಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ: ಮಮತಾ </h2>.<p> <strong>ಕೋಲ್ಕತ್ತ</strong>: ‘ಭವಾನಿಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನನ್ನ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿ ಎರಡು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತ್ತು ಆದರೆ ಟಿಎಂಸಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿದರು’ ಎಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p> <p> ಪಶ್ಚಿಮ ಮೇದಿನಿಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೇಶಿಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚುನಾವಣಾ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ‘ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (ಎಸ್ಐಆರ್) ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿಯು 90 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಅಳಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ದೂರಿದರು. </p> <p>‘ಬಿಜೆಪಿಯು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ನೆರವಿನಿಂದ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕ ಭವಾನಿಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನನ್ನ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಅಮಾನ್ಯಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಅದರ ಯೋಜನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾವು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ವಿವರಿಸದೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p> ‘ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಅಳಿಸಲಾಗಿರುವ 90 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರ ಪೈಕಿ 60 ಲಕ್ಷ ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿದ್ದರೆ 30 ಲಕ್ಷ ಮುಸ್ಲಿಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ ಅವರು ‘ಬಂಗಾಳಿಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುವ ನಾವು ಭಾರತೀಯರಲ್ಲವೇ? ನಮ್ಮ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕೇ' ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. </p> <p>ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ನೀಡಿರುವ ಭರವಸೆ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ 'ಯುಸಿಸಿ ಮೂಲಕ ಕೇಸರಿ ಪಕ್ಷವು ಜನರನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.</p>.<p><strong>ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕುರಿತ ಶ್ವೇತಪತ್ರ: </strong>ಡೆರಿಕ್ 'ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಚೆಕ್' ಪುರ್ಬಾ ಬರ್ಧಮಾನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಟ್ವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚುನಾವಣಾ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕುರಿತು ಶ್ವೇತಪತ್ರ ಹೊರಡಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದುರ್ದೈವ ಎಂದರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ತನಿಖೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ 10 ನಾಯಕರ ಪೈಕಿ ಒಂಬತ್ತು ಮಂದಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಡೆರಿಕ್ ಓಬ್ರಯಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p> <p>ಈ ಕುರಿತು 'ಎಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು 'ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಚೆಕ್ನಿಂದ ಕಂಡುಕೊಂಡದ್ದು ಏನೆಂದರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ ನಾಯಕರಾದ ಪ್ರಫುಲ್ ಪಟೇಲ್ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವ ಶರ್ಮಾ ನಾರಾಯಣ್ ರಾಣೆ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ (ದಿವಂಗತ) ಅಶೋಕ್ ಚವಾಣ್ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರುಗಳೇನು ಬಿಜೆಪಿಯ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>