ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

ಮೋದಿ 12 ವರ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತವು ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 'ಮಹತ್ವದ ಅಧ್ಯಾಯ': ಬಿಜೆಪಿ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 16 ಜೂನ್ 2026, 15:27 IST
Last Updated : 16 ಜೂನ್ 2026, 15:27 IST
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