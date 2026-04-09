ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾರಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸೋಣ: ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೋದಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆಯು ಕೇವಲ ಒಂದು ಶಾಸನ ಜಾರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲ. ದೇಶದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮಹಿಳೆಯರ ಆಶಯಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಸೂದೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಸದರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದಾಗ ಸಮಾಜವು ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತೆಯ ನೀತಿಯನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆಯು ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ತಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ narendramodi.inನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

2029ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸದೃಢಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆ ಹಾಗೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ಸಾಮೂಹಿಕ ಬದ್ಧತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಸಮಯವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ಮಸೂದೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮಸೂದೆಗಳ ಚರ್ಚೆಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 16ರಂದು ಸಂಸತ್ ಅಧಿವೇಶನ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ಇದೊಂದು ಕೇವಲ ಕಾಯ್ದೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮಹಿಳೆಯರ ಆಶಯಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಸತ್ತಿನ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು, ಏಪ್ರಿಲ್ 16ರಿಂದ 18ರವರೆಗೆ ಮೂರು ದಿನ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ 2029ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 816ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕರಡು ಮಸೂದೆಗಳು ಮಂಡನೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಮಸೂದೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.

2029ರ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸಂಪುಟ ಅಸ್ತು.