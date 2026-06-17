ಭಾರತದ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸುಳ್ಳು ನಿರೂಪಣೆ ಸೃಷ್ಟಿ: ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್

<p><strong>ಉದಯಪುರ:</strong> 'ದೇಶದ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದೇಶದ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಹಲವು ಸುಳ್ಳು ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಹಬ್ಬಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ' ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ (ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವವರ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಹಣವಿದೆ. ಆದರೆ ದೇಶದ ಜನರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ನಿಲ್ಲಬೇಕು' ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಮಹಾರಾಣ ಪ್ರತಾಪ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಭಾರತ ಏಳಿಗೆ ತಡೆಯಲು ಹಲವು ಮಂದಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸುವುದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಜನರ ಹಾದಿತಪ್ಪಿಸಲು ಅನೇಕ ಕುತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಜನರು ದೇಶವು ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣದಂತೆ ಪಿತೂರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಳ್ಳು ನಿರೂಪಣೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಹರಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಅನೇಕ ಕುತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಇಂತಹ ಸಂಕುಚಿತಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಜನರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರಬೇಕು. ಏಕತಗೆಗಾಗಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಭಾರತದ ಏಳಿಗೆಯು ಬರೀ ಅದರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜಾಗತಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಮುಖ್ಯ' ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.ರಾಹುಲ್ ಬಳಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು RSS ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಮಾತು: ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್.ಆದಾಯದ ಮೂಲ, ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ದಾಖಲೆಯ ಕಾಗದ ತೋರಿಸಿ: RSS ನಾಯಕರಿಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>