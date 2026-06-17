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Homenewsindia news

ಭಾರತದ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸುಳ್ಳು ನಿರೂಪಣೆ ಸೃಷ್ಟಿ: ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 17 ಜೂನ್ 2026, 13:34 IST
Last Updated : 17 ಜೂನ್ 2026, 13:34 IST
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