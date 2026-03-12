‘ಕುಂಭ ಮೇಳದ ಹುಡುಗಿ’ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಮದುವೆಗೆ ತಂದೆ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದೇಕೆ.. ಹುಡುಗ ಯಾರು?

<p><strong>ತಿರುವನಂತಪುರ</strong>: ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳದ ಮೂಲಕ ‘ಕುಂಭ ಮೇಳದ ಹುಡುಗಿ’ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದ 18 ವರ್ಷದ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ಫರ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೇರಳದ ಪೂವಾರ್ನ ಅರುಮನೂರು ಶ್ರೀ ನೈನಾರ್ ದೇವ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್ ಮೂಲದ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಫರ್ಮಾನ್ ಅವರು ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದರು.ಇಬ್ಬರೂ ಭಿನ್ನ ಧರ್ಮೀಯರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಅವರ ತಂದೆ ಜೈ ಸಿಂಗ್ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರಿಂದ ಮದುವೆಗೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಯೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಬಲವಂತದ ಮದುವೆಗೆ ಅವರು ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಮೊನಾಲಿಸಾಳನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಬಂದಿದ್ದ ತಂದೆ</strong></p><p>ಮೊನಾಲಿಸಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೂವಾರ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಲಯಾಳ ಚಿತ್ರ 'ನಾಗಮ್ಮ' ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಆಕೆಯ ತಂದೆ ಅವಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಮೊನಾಲಿಸಾ ಮತ್ತು ಫರ್ಮಾನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಕೋರಿ ಕೇರಳ ರಾಜಧಾನಿಯ ಥಂಪನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಆಕೆಯ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ತಂದೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆಸಿ, ಮೊನಾಲಿಸಾಗೆ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿರುವುದರಿಂದ, ತಾನು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಬಳಿಕ, ಸಂಗಾತಿ ಜೊತೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಮೊನಾಲಿಸಾ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳದ ಹಲವು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಿ ಮೊನಾಲಿಸಾಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ವಿ. ಶಿವಶೆಟ್ಟಿ, ಸಿಪಿಐಎಂ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ.ವಿ. ಗೋವಿಂದನ್, ಸಂಸದ ಎಎ ರಹೀಮ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p><p>ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಸಿಂಧೂರವಿಟ್ಟು ಕೆಂಪು ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ವರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಿಳಿ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮುಂಡು ಧರಿಸಿದ್ದರು. </p><p><strong>ಕುಂಭಮೇಳದ ಮೂಲಕ ಫೇಮಸ್</strong></p><p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಭೋಸ್ಲೆ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಹೂಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಿದಾಡಿತ್ತು. ಆಕರ್ಷಕ ಕಣ್ಣುಗಳು, ನಗು, ಸ್ನಿಗ್ಧ ಸೌಂದರ್ಯ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು.</p><p>ಮೊನಾಲಿಸಾ ಈಗ ಪಿ. ಬಿನು ವರ್ಗೀಸ್ ಅವರ 'ನಾಗಮ್ಮ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಟ ಕೈಲಾಶ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಲಯಾಳ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸನೋಜ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ 'ದಿ ಡೈರಿ ಆಫ್ ಮಣಿಪುರ್' ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲೂ ಅವರು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ ಮೊನಾಲಿಸಾ ವಿವಿಧ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>