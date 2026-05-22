ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಕೂಸನ್ನು ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ರೈಲಿನಿಂದ ಎಸೆದು ಕೊಂದ ತಾಯಿ!

<p><strong>ಸೆರೈಕೆಲಾ:</strong> ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಸೆರೈಕೆಲಾ–ಖಾರ್ಸವನ್ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ರೈಲಿನಿಂದ ಮಗುವನ್ನು ಎಸೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ತಾಯಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಖರ್ಸಾವನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಜ್ಖರ್ಸಾವನ್ ಮತ್ತು ಮಹಾಲಿಮರುಪ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಡುವೆ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೈಲು ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಮಗುವನ್ನು ಎಸೆಯಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಮಗುವಿನ ಮೃತದೇಹ ರೈಲು ಹಳಿಗಳ ಸಮೀಪ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಹೌರಾ–ಬಾರ್ಬಿಲ್ ಜನಶತಾಬ್ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೆದಿದೆ. ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗುವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಸಹಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಆಕೆಯನ್ನು ತಡೆದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಖರ್ಸಾವನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಗೌರವ್ ಕುಮಾರ್ ಪಿಟಿಐಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಪಶ್ಚಿಮ ಸಿಂಗ್ಭೂಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಜ್ಗಾಂವ್ ಮುದ್ರಾವತಿ ಗೋಪಿ ಆರೋಪಿ. ಸಹಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅವರನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ದಳಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಆರೋಪಿ ಮಹಿಳೆಯು 4 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಹಾಬುದ್ದೀನ್ ಎಂಬುವವರೊಂದಿಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸಹಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಬಳಿಕ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ತನ್ನ ತವರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕು ಎಂದು ಪತಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>