ಗುರುವಾರ, 11 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

ಟಿಎಂಸಿಗೆ ಗುಡ್‌ಬೈ: ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬರಾಯಿಕ್ ರಾಜೀನಾಮೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 11 ಜೂನ್ 2026, 6:34 IST
Last Updated : 11 ಜೂನ್ 2026, 6:34 IST
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Rajya sabhaTMCResignation

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