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ಮಗಳ ಅದ್ದೂರಿ ಮದುವೆಯ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳ ಫೋಟೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಂಸದೆ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಸುಳೆ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 23 ಜೂನ್ 2026, 10:24 IST
Last Updated : 23 ಜೂನ್ 2026, 10:24 IST
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ಸಂಸದೆ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಸುಳೆ ಪುತ್ರಿ ರೇವತಿ ಸುಳೆ ಅವರ ವಿವಾಹ ಉದ್ಯಮಿ ಸಾರಂಗ್ ಲಖಾನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿದೆ.

ಸಂಸದೆ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಸುಳೆ ಪುತ್ರಿ ರೇವತಿ ಸುಳೆ ಅವರ ವಿವಾಹ ಉದ್ಯಮಿ ಸಾರಂಗ್ ಲಖಾನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿದೆ. 

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ಮಗಳ ಮದುವೆಯ ಫೋಟೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಅವರು, ‘ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಿದೆ’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಗಳ ಮದುವೆಯ ಫೋಟೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಅವರು, ‘ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಿದೆ’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

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ಮರಾಠಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮದುವೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಲೆಹೆಂಗಾದಲ್ಲಿ ರೇವತಿ ಅವರು ಕಂಗೊಳಿಸಿದ್ದರು.

ಮರಾಠಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮದುವೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಲೆಹೆಂಗಾದಲ್ಲಿ ರೇವತಿ ಅವರು ಕಂಗೊಳಿಸಿದ್ದರು.

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ಶರದ್‌ ಪವಾರ್ ಅವರು ಮೊಮ್ಮಗಳ ಅದ್ದೂರಿ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು

ಶರದ್‌ ಪವಾರ್ ಅವರು ಮೊಮ್ಮಗಳ ಅದ್ದೂರಿ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

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ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ನವಜೋಡಿಗೆ ಶುಭಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ನವಜೋಡಿಗೆ ಶುಭಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ರೇವತಿ ಲಂಡನ್‌ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್‌ ಎಕಾನಾಮಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಪತಿ ಸಾರಂಗ್ ಕೂಡ ಕೋಲಂಬಿಯಾ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ

ರೇವತಿ ಲಂಡನ್‌ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್‌ ಎಕಾನಾಮಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಪತಿ ಸಾರಂಗ್ ಕೂಡ ಕೋಲಂಬಿಯಾ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ಸಾರಂಗ್ ಅವರು ನಾಗ್ಪುರ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿ ಅರುಣ್ ಲಖಾನಿ ಅವರ ಪುತ್ರ

ಸಾರಂಗ್ ಅವರು ನಾಗ್ಪುರ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿ ಅರುಣ್ ಲಖಾನಿ ಅವರ ಪುತ್ರ

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ರೇವತಿ ಮತ್ತು ಸಾರಂಗ್ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್, ಆರ್‌ಎಸ್ಎಸ್‌ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು

ರೇವತಿ ಮತ್ತು ಸಾರಂಗ್ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್, ಆರ್‌ಎಸ್ಎಸ್‌ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

weddingSamajwadi Party

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