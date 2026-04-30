‘ಗಾಂಧಿಗೆ ಮೊದಲ ಜಯ ತಂದಿದ್ದು ಚಂಪಾರಣ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ’

ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ: ಅಹಿಂಸೆ, ಸಂಘಟನೆ ಮೂಲಕ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಮೊದಲ ಜಯ ಪಡೆದಿದ್ದು ಈ ಚಂಪಾರಣ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಮೂಲಕವೇ ಎಂದು ತಾ.ಪಂ ಇo ಸಂಗನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಓಸ್ವಾಲ್ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಂಪಾರಣ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕುರಿತು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ, ಸಂವಾದ, ಕಿರುಚಿತ್ರ, ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು,</p>.<p>ನೇತಾಜಿ ಗಾಂಧಿ ಪೌಂಢೇಶನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೀಲೇಶ ಬೇನಾಳ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿಯವರು ನಡೆಸಿದ ಮೊದಲ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಚಂಪಾರಣ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆಗಿದೆ, ಇಂಡಿಗೂ (ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಬೆಳೆ) ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ನಡೆದ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಈ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರೈತರಿಗೆ ಬೆಳೆಯಲು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಭೂಮಿ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತಿತ್ತು. ಆ ಬೆಳೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ರೈತರಿಗೆ ಹಣ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ, ರೈತರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡ ತೊಡಗಿದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಈ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದರು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ. ಪ್ರಕಾಶ ನರಗುಂದ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಎಚ್.ಎ.ಕಟಗೂರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಚಂಪಾರಣ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಏಕೆ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಂದಿನ ಪಿಳೀಗೆಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ತತ್ವ ಸಿದ್ದಾಂತಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಎಲ್.ಎಚ್.ಮಮದಾಪೂರ, ಪ್ರೊ ಹಂಪನ್ನ ಹಡಪದ, ಪ್ರೊ ಮುತ್ತನಗೌಡರು, ಗುರು ಬ್ಯಾಲ್ಯಾಳ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>