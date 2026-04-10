₹37 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಭೇದಿಸಿದ DRI: 24 ವಿದೇಶಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಂಧನ

<p><strong>ಮುಂಬೈ:</strong> ಕಂದಾಯ ಗುಪ್ತಚರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಡಿಆರ್ಐ) ಮುಂಬೈನ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ₹37 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಖಚಿತ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಡಿಆರ್ಐ ಮುಂಬೈ ಘಟಕವು ಬುಧವಾರ ಆಪರೇಷನ್ ಧಹಾಬು ಬ್ಲಿಟ್ಜ್' ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿತು, 'ಧಹಾಬು' ಎಂದರೆ ಸ್ವಹಿಲಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಎಂದರ್ಥ.</p><p>ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಕೀನ್ಯಾದ ನೈರೋಬಿಯಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದ ಸುಮಾರು 24 ವಿದೇಶಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ 25.10 ಕೆ.ಜಿ ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು 4.27 ಕೆ.ಜಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಮರೆಮಾಚಲು ಮತ್ತು ತಪಾಸಣೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಆದರೆ, ದಂಧೆಯ ಪ್ರಮುಖರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>