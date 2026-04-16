8 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ಗಣತಿ: ಬಿಎಂಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

<p><strong>ಮುಂಬೈ:</strong> ಬೃಹನ್ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು (ಬಿಎಂಸಿ) ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಮರಗಳ ಗಣತಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ.</p><p>ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ಗಣತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು, ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಬಿಎಂಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಹಿಂದೆ 2018ರಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ಗಣತಿ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮಹಾನಗರದಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 33.7 ಲಕ್ಷ ಮರಗಳಿದ್ದವು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮರಗಳ ಗಣತಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸುಮಾರು 45,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು, ತೀರ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮರಗಳನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>