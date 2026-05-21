<p><strong>ಅಹಮದಾಬಾದ್:</strong> ಪೆರೋಲ್ ಪಡೆದು ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಪರಾಧಿ ಮೋದಿಯನ್ನು 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಹೇಮಂತ್ ಮೋದಿ (53) ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾದ ಅಪರಾಧಿ. ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಬಳಿಕ ಹೇಮಂತ್ ಮೋದಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳು, ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ನಿನ್ನೆ ಗುಜರಾತ್ ಪೊಲೀಸರು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಅಪರಾಧಿ ಹೇಮಂತ್ ಮೋದಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೆಹ್ಸಾನಾ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೋದಿಗೆ 2014ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ 30 ದಿನಗಳ ಪೆರೋಲ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಜೈಲಿಗೆ ಶರಣಾಗದೇ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಪೆರೋಲ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೋದಿ, ತನ್ನ ಗುರುತನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ನಟನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದ. ಹಿಂದಿ–ಗುಜರಾತಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದ.</p><p>ಅಮಿತಾಭ್–ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ನಟನೆ: ಪೆರೋಲ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೋದಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಿನಿಮಾ, ಕಿರುತೆರೆ ಮತ್ತು ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದ. ಬಾಲಿವುಡ್ ದಿಗ್ಗಜರಾದ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್, ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟನೆಯ ವಿವಿಧ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ. </p>