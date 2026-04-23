ಕೋಲ್ಕತ್ತ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ 152 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಬಿರುಸಿನಿಂದ ಸಾಗಿದ್ದು, ಮುರ್ಶಿದಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಮತಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿ ಕಚ್ಚಾ ಬಾಂಬ್ ಎಸೆದಿರುವ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 7 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ಧಾರೆ.

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಲು ತೆರಳಿದ್ದೆ. ನಮಾಜ್ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಬಂದಾಗ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರು ಕಚ್ಚಾ ಬಾಂಬ್ ತಂದು ನನ್ನ ಕಾಲ ಬಳಿಗೆ ಎಸೆದರು. ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕ ಹುಮಾಯೂನ್ ಕಬೀರ್ ಬೆಂಬಲಿಗರಿರಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿವನಗರದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಳಿ ಕಚ್ಚಾ ಬಾಂಬ್ ಎಸೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಟಿಎಂಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಾಹಿನಾ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಸಹ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೇ ಅವರು ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಘಟನೆ ಹಿಂದೆ ಹುಮಾಯುನ್ ಕಬೀರ್ ಅವರ ಆಮ್ ಜನತಾ ಉನ್ನಯನ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕೈವಾಡವಿದೆ ಎಂದು ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದ ಅಬು ತಹೇರ್ ಖಾನ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಯ ದಳಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಮನೋಜ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.