ದೇಶಭಕ್ತ ಮೈಲಾರ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಹುತಾತ್ಮ ದಿನ ಇಂದು

ಪ್ರಮೀಳಾ ಹುನಗುಂದ

ಬ್ಯಾಡಗಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಬ್ರಿಟೀಷರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಏಳಲು ಜನರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹರ್ಡೆಕರ ಮಂಜಪ್ಪ ಅವರ ಭಾಷಣದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮೈಲಾರ ಮಹದೇವಪ್ಪನವರು ತಮ್ಮ 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಧುಮುಕಿದ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅತೀ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಧುಮುಕಿದ ಅವರು 1943ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಂದು ಹುತಾತ್ಮರಾದರು.

ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ರೈತ ಕುಟುಂಬದ ಬಸಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ತಂಡಪ್ಪ ಮೈಲಾರ ಅವರ ಪುತ್ರನಾಗಿ 1911ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕದ ಹಂಸಭಾವಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ವೇಳೆ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಟಿ.ಆರ್.ನೇಶ್ವಿ, ಕೆ.ಎಫ್.ಪಾಟೀಲ ಹಾಗೂ ಸರ್ಧಾರ ವೀರನಗೌಡ್ರ ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಕುರಿತು ಮಹದೇವಪ್ಪನವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು.

ದೇಶದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ವಿರುದ್ಧ ಅಲೆ ಎದ್ಧಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಭಾಸಚಂದ್ರ ಭೋಸ್, ಭಗತಸಿಂಗ್, ಲಾಲಾ ಲಜಪತರಾಯ್, ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಂತಹ ನೇತಾರರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಚಳವಳಿ ಸಹ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆಗ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಟಕುಗೊಳಿಸಿದ ಮಹದೇವಪ್ಪನವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಧುಮುಕಿದರು. ವಿದೇಶಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬಹಿಷ್ಕಾರ, ಖಾದಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಹರಿಜನೋದ್ಧಾರ ಮುಂತಾದ ವಿಧಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಕ್ರೀಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದರು.

1930ರಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆರಂಭಗೊಂಡಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಮೈಲಾರ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪತ್ನಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಗುಜರಾತಿನ ಸಾಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಅವರು 1937ರಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊರಡೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೇವಾಶ್ರಮ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರು ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು. ಹೊಸರಿತ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರನ್ನು 1941ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟೀಷರು ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದರು. ಸೆರೆಮನೆವಾಸದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರೀಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಚಲೇಜಾವ್ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೈಲಾರ ಮಹದೇವಪ್ಪನವರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಅವಿಭಜಿತ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ಚಾವಡಿ, ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ, ಅಂಚೆ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಸುಡುವ ಮೂಲಕ ಪೊಲೀಸ್ರನ್ನು ನಿಶಸ್ತ್ರಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು. 1943ರಲ್ಲಿ ಹೊಸರಿತ್ತಿಯ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದ್ದ ಕಂದಾಯ ಹಣದ ಲೂಟಿಗೆ ಮುಂದಾದ ಮೈಲಾರ ಮಹದೇವಪ್ಪನವರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕೂಗನೂರಿನ ವೀರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಹಾಗೂ ತಿರಕಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳರ ಬ್ರಿಟೀಷ ಪೊಲೀಸ್ರ ಗುಂಡಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ವೀರ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು.

83 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಮೈಲಾರ ಮಹದೇವಪ್ಪನವರ ಬದುಕು ಹಾಗೂ ದೇಶಪ್ರೇಮ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.