‘ಭಾರತೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ’

ಮೈಸೂರು: 'ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವಾದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ವಿಶ್ವದ ಯಾವೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ಶಾಂತಿ– ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಭ್ರಾತೃತ್ವ, ಸೌಹಾರ್ದ, ಮಾನವೀಯ ವಿಚಾರಗಳ ಆಧರಿತ ಭಾರತೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಭವನದಲ್ಲಿ 'ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರವಾಹ' ಮತ್ತು'ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ' ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಏಕಾತ್ಮ ಮಾನವ ದರ್ಶನ– ಭಾರತದ ವಿಶ್ವದೃಷ್ಟಿ' ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಜಗತ್ತಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾದರಿಗಳೆಲ್ಲ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಜೀವನಶೈಲಿ ಆಧಾರಿತ ಚಿಂತನೆಯೇ ಪ್ರಸ್ತುತ. ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಭಾರತೀಯ ಚಿಂತನೆ ಪ್ರಬಲವಾದ ಬೌದ್ಧಿಕ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಉದಾಹರಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಜ್ಞಾನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ನಿರ್ಣಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ' ಎಂದೂ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದ ಮೆಕಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯು ಭಾರತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ– 2020 ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರೆತರೆ ಸೃಜನಶೀಲ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸರ್ಕಾರದ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ ಬಳಸಿ: 'ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಭಾರತವು ತನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಜನರ ಸಬಲೀಕರಣವೇ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಪ್ರಧಾನ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಭಾರತೀಯ ದಾರ್ಶನಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಸೆದಿವೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರವಾಹವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ, ಅರಬಿಂದೋ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ, ಶ್ಯಾಮಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿ, ದೀನದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಶರಣಪ್ಪ ವಿ.ಹಲಸೆ, 'ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರವಾಹ' ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಯೋಜಕ ಎಂ.ಎಸ್.ಚೈತ್ರ, 'ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ'ದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಎಂ.ಮದನ್ ಗೋಪಾಲ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>