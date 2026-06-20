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Homenewsindia news

ನಾಗ್ಪುರದ ನೀಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗೆ ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ! NTA ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 20 ಜೂನ್ 2026, 7:37 IST
Last Updated : 20 ಜೂನ್ 2026, 7:37 IST
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