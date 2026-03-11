ಬುಧವಾರ, 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಯುದ್ಧ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ರಾಜಕೀಯದಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ರಾಜಕೀಯದಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ
ಪಿಟಿಐ
Published : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 15:53 IST
Last Updated : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 15:53 IST
ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ. ‘ಮೋದಿಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ’ಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿ
